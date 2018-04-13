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Савченко предупредила о недопустимости принудительного кормления себя

Савченко предупредила о недопустимости принудительного кормления себя

Киев  •  УНН

 • 13601 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко предупреждает органы следствия о недопустимости попытки ее принудительного кормления в СИЗО. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил адвокат Савченко Дмитрий Бугай, передает корреспондент УНН.

"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", - сказал Бугай.

По его словам, Савченко похудела, но выглядит нормально, каждый день ее осматривают врачи.

Как сообщал УНН, Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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