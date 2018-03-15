Савченко назвала незаконним виключення її з комітету нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявила про незаконність свого виключення із комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони. Про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам по завершенню допиту в управління СБУ у м.Києві та Київській області, передає кореспондент УНН.
“Моє звільнення з комітету нацбезпеки — незаконне. Я є членом комітету нацбезпеки та оборони — не головою, не секретарем, і немає юридичної законної процедури виключення члена з комітету. Це перший злочин. Другий злочин — це внесення подання без моєї присутності у регламентний комітеті на зняття з мене депутатської недоторканності”, — сказала Н.Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко.