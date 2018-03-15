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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 22267 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37358 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42424 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 90938 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86187 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Савченко назвала незаконным исключение ее из комитета нацбезопасности

Савченко назвала незаконным исключение ее из комитета нацбезопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о незаконности своего исключения из комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны. Об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам по завершению допроса в управление СБУ в Киеве и Киевской области, передает корреспондент УНН.

"Мое увольнение из комитета нацбезопасности - незаконно. Я являюсь членом комитета нацбезопасности и обороны - не головой, а не секретарем, и не имеет юридической законной процедуры исключение члена из комитета. Это первое преступление. Второе преступление - это внесение представления без моего присутствия в регламентный комитет на снятие с меня депутатской неприкосновенности", - сказала Н.Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.

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