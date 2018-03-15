Савченко назвала незаконным исключение ее из комитета нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о незаконности своего исключения из комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны. Об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам по завершению допроса в управление СБУ в Киеве и Киевской области, передает корреспондент УНН.
"Мое увольнение из комитета нацбезопасности - незаконно. Я являюсь членом комитета нацбезопасности и обороны - не головой, а не секретарем, и не имеет юридической законной процедуры исключение члена из комитета. Это первое преступление. Второе преступление - это внесение представления без моего присутствия в регламентный комитет на снятие с меня депутатской неприкосновенности", - сказала Н.Савченко.
Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежду Савченко.