Савченко готові взяти на поруки 28 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції на продовження арешту народному депутатові України Надії Савченко. Про це повідомив головуючий суддя Олег Присяжнюк, передає УНН.
Під час засідання суддя повідомив про те, що надійшли клопотання від 28 осіб, які виявили бажання взяти на поруки Надію Савченко. Кожен із заявлених осіб підтвердив особисто про свій намір у залі суду.
Наприклад, серед осіб, які зголосилися поручитися за нардепа, є екс-суддя КСУ Віктор Шишкін та її речниця Тетяна Проторченко, а також активісти та громадські діячі.
Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці — до 10 вересня включно.
Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.