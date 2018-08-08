Савченко готовы взять на поруки 28 человек

Во время заседания судья сообщил о том, что поступили ходатайства от 28 человек, которые изъявили желание взять на поруки Надежду Савченко. Каждый из заявленных лиц подтвердил лично о своем намерении в зале суда.

Например, среди лиц, которые согласились поручиться за нардепа, экс-судья КСУ Виктор Шишкин и ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, а также активисты и общественные деятели.

Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца — до 10 сентября включительно.

Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.