Саудівська Аравія розцінює атаки "Хезболли", як оголошення Ліваном війни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Саудівська Аравія заявила, що розцінює атаки ліванської воєнізованої організації "Хезболла" як оголошення війни, повідомив телеканалу "Аль-Арабія" міністр Саудівської Аравії у справах Персько-арабської затоки Тамер аль-Сабхан, повідомляє УНН.
"Ми будемо розглядати уряд Лівану як уряд, що оголошує війну через бойовиків "Хезболли"", - сказав міністр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада США оголосила винагороду в 12 млн доларів за інформацію про двох лідерів "Хезболли"
Він зазначив, що організація бере участь в кожному теракті, що загрожує королівству, підкресливши, що Ер-Ріяд очікує від ліванського уряду стримування військ "Хезболли".
Нагадаємо, у Саудівській Аравії ПРО перехопили запущену з території Ємену ракету.