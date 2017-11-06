Саудівська Аравія розцінює атаки "Хезболли", як оголошення Ліваном війни

"Ми будемо розглядати уряд Лівану як уряд, що оголошує війну через бойовиків "Хезболли"", - сказав міністр.

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Він зазначив, що організація бере участь в кожному теракті, що загрожує королівству, підкресливши, що Ер-Ріяд очікує від ліванського уряду стримування військ "Хезболли".

Нагадаємо, у Саудівській Аравії ПРО перехопили запущену з території Ємену ракету.