Саудовская Аравия расценивает атаки "Хезболлы", как объявление Ливаном войны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Саудовская Аравия заявила, что расценивает атаки ливанской военизированной организации "Хезболла" как объявление войны, сообщил телеканалу "Аль-Арабия" министр Саудовской Аравии по делам Персидского-арабской залива Тамер аль-Сабхан, сообщает УНН.
"Мы будем рассматривать правительство Ливана как правительство, что объявляет войну из-за боевиков "Хезболлы"", - сказал министр.
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Он отметил, что организация участвует в каждом теракте, что грозит королевству, подчеркнув, что Эр-Рияд ожидает от ливанского правительства сдерживания войск "Хезболлы".
Напомним, в Саудовской Аравии ПРО перехватили запущенную с территории Йемена ракету .