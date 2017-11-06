Саудовская Аравия расценивает атаки "Хезболлы", как объявление Ливаном войны

"Мы будем рассматривать правительство Ливана как правительство, что объявляет войну из-за боевиков "Хезболлы"", - сказал министр.

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Он отметил, что организация участвует в каждом теракте, что грозит королевству, подчеркнув, что Эр-Рияд ожидает от ливанского правительства сдерживания войск "Хезболлы".

Напомним, в Саудовской Аравии ПРО перехватили запущенную с территории Йемена ракету .