Саудівська Аравія позбавила підданства сина Усами бен Ладена

За різними повідомленнями, Хамза бен Ладен може переховуватися у Пакистані, Афганістані, Сирії чи Ірані.

США вторглися в Афганістан наприкінці 2001 року через те, що уряд під керівництвом талібів захищав “Аль-Каїду” і старшого бен Ладена, який організував терористичні напади в США 11 вересня 2001 року, коли загинули близько трьох тисяч людей.

“Талібан” втратив владу, а бен Ладен, що ховався на півночі Пакистану, загинув внаслідок американського авіаудару 2011 року.

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В 2018 році ООН оприлюднила доповідь, в якій наголосила, що екстремістська мережа “Аль-Каїда” є більшою загрозою у багатьох частинах світу, аніж угруповання “Ісламська держава”.

Як повідомляв УНН, Держдепартамент США заявив 28 лютого, що американська влада пропонує винагороду до 1 мільйона доларів за інформацію про місце перебування Хамзи бен Ладена. У США його вважають одним із головних керівників “Аль-Каїди”.

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