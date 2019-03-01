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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19470 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42054 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120031 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122812 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена

Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена

Киев  •  УНН

 • 7718 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамза бен Ладена, сына Усамы бен Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида", убитого американскими спецназовцами на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано 1 марта в правительственной газете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода

По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране.

США вторглись в Афганистан в конце 2001 года из-за того, что правительство под руководством талибов защищал "Аль-Каиду" и старшего бен Ладена, который организовал теракты в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.

"Талибан" потерял власть, а бен Ладен, скрывавшийся на севере Пакистана, погиб в результате американского авиаудара 2011 года.

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В 2018 году ООН обнародовала доклад, в котором отметила, что экстремистская сеть "Аль-Каида" представляет большую угрозу во многих частях мира, чем группировки "Исламское государство".

Как сообщал УНН, Госдепартамент США заявил 28 февраля, что американские власти предлагает вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена. В США его считают одним из главных руководителей "Аль-Каиды".

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