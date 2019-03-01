Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамза бен Ладена, сына Усамы бен Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Каида", убитого американскими спецназовцами на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано 1 марта в правительственной газете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода
По разным сообщениям, Хамза бен Ладен может скрываться в Пакистане, Афганистане, Сирии или Иране.
США вторглись в Афганистан в конце 2001 года из-за того, что правительство под руководством талибов защищал "Аль-Каиду" и старшего бен Ладена, который организовал теракты в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.
"Талибан" потерял власть, а бен Ладен, скрывавшийся на севере Пакистана, погиб в результате американского авиаудара 2011 года.
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В 2018 году ООН обнародовала доклад, в котором отметила, что экстремистская сеть "Аль-Каида" представляет большую угрозу во многих частях мира, чем группировки "Исламское государство".
Как сообщал УНН, Госдепартамент США заявил 28 февраля, что американские власти предлагает вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена. В США его считают одним из главных руководителей "Аль-Каиды".
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