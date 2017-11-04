Саудівська Аравія перехопила запущену з території Ємену ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Саудівській Аравії ПРО перехопили запущену з території Ємену ракету, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили в суботу, 4 листопада, ракету, випущену в бік Ер-Ріяда з території Ємену воєнізованим угрупуванням повстанців-хусит з шиїтського руху „Ансар Алла“”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що перехоплення було здійснено на північ від міжнародного аеропорту “Король Халід”.
Наразі інформації про жертви і руйнування внаслідок інциденту немає.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок повітряної атаки у Ємені зросла до 29 осіб.