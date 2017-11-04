Саудовская Аравия перехватила запущенную с территории Йемена ракету

"Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в субботу, 4 ноября, ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев хусит с шиитского движения "Ансар Алла"", - говорится в сообщении.

Указано, что перехват был осуществлен к северу от международного аэропорта "Король Халид".

Сейчас информации о жертвах и разрушениях в результате инцидента нет.

Как сообщал УНН, число погибших в результате воздушной атаки в Йемене возросло до 29 человек .