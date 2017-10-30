Саудівська Аравія дозволить жінкам відвідувати ресторани кінотеатри та стадіони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Влада Саудівської Аравії заявила про дозвіл жінкам відвідувати реторани, кінотеатри та спортивні стадіони разом з чоловіками з наступного року, передає УНН посилаючись на The Guardian.
За інформацією видання, про це заявив коронований принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман відповідно до його нових реформ, завдяки яким було також прийнято рішення про дозвіл жінкам водити автомобіль з червня 2018 року.\
Крім того, у рамках нових реформ до міст, які будуть відкриті жінкам країни для відвідування віднесли кафе, ресторани та кінотеатри.
Повідомляється, що у Саудівські Аравії вже почали підготовку трьох стадіонів у Ер-Ріяді, Джидді і Даммаме для їх "сімейного відвідування" з початку 2018 року.
Як повідомляв УНН, на північному заході Саудівської Аравії побудують нове місто Neom, яке буде мати власний штучний інтелект