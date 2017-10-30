Саудовская Аравия позволит женщинам посещать рестораны кинотеатры и стадионы

По информации издания, об этом заявил коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман в соответствии с его новыми реформами, благодаря которым было также принято решение о разрешении женщинам водить автомобиль с июня 2018 года.

Кроме того, в рамках новых реформ в места, которые будут открыты женщинам страны для посещения отнесли кафе, рестораны и кинотеатры.

Сообщается, что в Саудовской Аравии уже начали подготовку трех стадионов в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме для их "семейного посещения" с начала 2018 года.

Как сообщал УНН, на северо-западе Саудовской Аравии построят новый город Neom, который будет иметь собственный искусственный интеллект.