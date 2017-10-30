Саудовская Аравия позволит женщинам посещать рестораны кинотеатры и стадионы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Власти Саудовской Аравии заявили о разрешении женщинам посещать реторанив, кинотеатры и спортивные стадионы вместе с мужчинами со следующего года, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
По информации издания, об этом заявил коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман в соответствии с его новыми реформами, благодаря которым было также принято решение о разрешении женщинам водить автомобиль с июня 2018 года.
Кроме того, в рамках новых реформ в места, которые будут открыты женщинам страны для посещения отнесли кафе, рестораны и кинотеатры.
Сообщается, что в Саудовской Аравии уже начали подготовку трех стадионов в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме для их "семейного посещения" с начала 2018 года.
Как сообщал УНН, на северо-западе Саудовской Аравии построят новый город Neom, который будет иметь собственный искусственный интеллект.