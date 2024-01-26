Саудівська Аравія відкриє в Ер-Ріяді перший магазин алкоголю за понад 70 років

Саудівська Аравія заявила, що відкриє в Ер-Ріяді магазин із продажу алкоголю обраній групі емігрантів-немусульман, перший за понад 70 років, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Клієнтура буде обмежена дипломатичними співробітниками, які протягом багатьох років імпортували випивку в запечатаних упаковках, відомих як дипломатична пошта.

Новий магазин буде розташований у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда на захід від центру міста, згідно з документом, з яким ознайомилися інформаційні агентства AFP і Reuters.

Джерело, знайоме з планами, повідомило агентству Reuters, що магазин, як очікується, відкриється протягом кількох тижнів. Однак будуть обмеження: необхідно буде заздалегідь зареєструватися й одержати дозвіл уряду; у магазин не допускаються особи, молодші за 21 рік, усередині завжди "потрібен відповідний одяг"; ті, кому потрібен алкоголь, не зможуть відправити туди, наприклад водія.

У заяві йдеться, що будуть введені щомісячні обмеження. Однак, згідно з документом, з яким ознайомилося AFP, вони не будуть особливо суворими. Відвідувачі будуть обмежені 240 "балами" алкоголю на місяць. Один літр спиртних напоїв коштуватиме шість балів, один літр вина - три бали, а один літр пива - один бал.

Офіційні особи Саудівської Аравії заявили, що магазин протидіятиме "незаконній торгівлі алкоголем".

Доповнення

Сухий закон набув чинності 1952 року, після того як один із синів короля Абдель Азіза напідпитку застрелив британського дипломата.

Згідно з чинним законодавством Саудівської Аравії, покарання за вживання або зберігання алкоголю можуть передбачати штрафи, тюремне ув'язнення, публічне шмагання і депортацію іноземців.

Ці кроки є останніми в серії ініціатив, відомих як "Бачення 2030", спрямованих на лібералізацію саудівського суспільства під керівництвом спадкоємного принца і фактичного правителя країни Мухаммеда бін Салмана.

В інших країнах Перської затоки діють аналогічні алкогольні режими.

Однак ОАЕ і Катар також дозволяють продаж алкоголю немусульманам, старшим за 21 рік, у готелях, клубах і барах.