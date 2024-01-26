Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет
Киев • УНН
Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.
Саудовская Аравия заявила, что откроет в Эр-Рияде магазин по продаже алкоголя избранной группе эмигрантов-немусульман, первый за более чем 70 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Клиентура будет ограничена дипломатическими сотрудниками, которые в течение многих лет импортировали выпивку в запечатанных упаковках, известных как дипломатическая почта.
Новый магазин будет расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда к западу от центра города, согласно документу, с которым ознакомились информационные агентства AFP и Reuters.
Источник, знакомый с планами, сообщил агентству Reuters, что магазин, как ожидается, откроется в течение нескольких недель. Однако будут ограничения: необходимо будет заранее зарегистрироваться и получить разрешение правительства; в магазин не допускаются лица младше 21 года, внутри всегда "требуется соответствующая одежда"; те, кому нужен алкоголь, не смогут отправить туда, например водителя.
В заявлении говорится, что будут введены ежемесячные ограничения. Однако, согласно документу, с которым ознакомилось AFP, они не будут особенно строгими. Посетители будут ограничены 240 "баллами" алкоголя в месяц. Один литр спиртных напитков будет стоить шесть очков, один литр вина - три балла, а один литр пива - один балл.
Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что магазин будет противодействовать "незаконной торговле алкоголем".
Дополнение
Сухой закон вступил в силу в 1952 году, после того как один из сыновей короля Абдель Азиза в пьяном виде застрелил британского дипломата.
Согласно действующему законодательству Саудовской Аравии, наказания за употребление или хранение алкоголя могут включать штрафы, тюремное заключение, публичную порку и депортацию иностранцев.
Эти шаги являются последними в серии инициатив, известных как "Видение 2030", направленных на либерализацию саудовского общества под руководством наследного принца и фактического правителя страны Мухаммеда бен Салмана.
В других странах Персидского залива действуют аналогичные алкогольные режимы.
Однако ОАЭ и Катар также разрешают продажу алкоголя немусульманам старше 21 года в отелях, клубах и барах.
Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет
Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.
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