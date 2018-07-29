Сапери знищили на Донбасі 50 заборонених мін, завезених з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, заборонених міжнародними конвенціями, які були завезені з Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Військові сапери однієї з бригад Збройних Сил України, що входять до складу Об’єднаних сил, знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2, які були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали”, — зазначили у прес-центрі.
За інформацією штабу, за процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали представники української сторони Спільної центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та наглядачі із місії ОБСЄ в Україні.
“Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. В Збройних Силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ”, — наголосили у штабі.
В Об’єднаних силах додали, що протипіхотна міна ПМН-2 є забороненою міжнародними конвенціями як антигуманна. Під час її спрацювання людина отримує ураження нижніх кінцівок, що спричиняє сильне каліцтво.
Як повідомляв УНН, бойовики з опівночі вже 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі.