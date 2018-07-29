Саперы уничтожили на Донбассе 50 запрещенных мин, завезенных из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Военные саперы уничтожили 50 противопехотных мин ПМН-2, запрещенных международными конвенциями, которые были завезены из Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил на странице в Facebook, передает УНН.
"Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, входящих в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены у одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин были обезврежены на месте, поскольку транспортировке они не подлежали", - отметили в пресс-центре.
По информации штаба, за процессом подрыва найденных вражеских ПМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместной центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и надзиратели с миссии ОБСЕ в Украине.
"Все найденные боеприпасы были 1987 производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ ", - отметили в штабе.
В Объединенных силах добавили, что противопехотная мина ПМН-2 запрещена международными конвенциями как антигуманная. Во время ее срабатывания человек получает поражения нижних конечностей, что вызывает сильное увечье.
Как сообщал УНН, боевики с полуночи уже 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.