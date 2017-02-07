Сапери за час АТО знешкодили більше 144 тис. вибухових пристроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. З початку проведення АТО військові сапери очистили від вибухонебезпечних предметів майже 3 тис. га території у Донецькій та Луганській областях та знешкодили більше 144,5 тис. мінно-вибухових пристроїв. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Загалом, з початку антитерористичної операції, інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 144,5 тисячі мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухово-небезпечних предметів понад 2797 га території у Донецькій та Луганській областях”, — сказав він.
За його словами, за останні 4 дні військові сапери очистили від мін понад 2,5 га місцевості, знешкодивши при цьому 533 вибухонебезпечних предмети.
Як повідомляв УНН, торік у медзакладах Збройних сил України пройшли лікування майже 103 тисячі військових.