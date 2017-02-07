Саперы за время АТО обезвредили более 144 тыс. взрывных устройств
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала проведения АТО военные саперы очистили от взрывоопасных предметов почти 3 тыс. га территории в Донецкой и Луганской областях и обезвредили более 144,5 тыс. минно-взрывных устройств. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Всего с начала антитеррористической операции, инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили более 144,5 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 2797 га территории в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.
По его словам, за последние 4 дня военные саперы очистили от мин более 2,5 га местности, обезвредив при этом 533 взрывоопасных предмета.
Как сообщал УНН, в прошлом году в медучреждениях Вооруженных сил Украины прошли лечение почти 103 тысяч военных.