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Саперы за время АТО обезвредили более 144 тыс. взрывных устройств

Киев • УНН

 • 5227 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала проведения АТО военные саперы очистили от взрывоопасных предметов почти 3 тыс. га территории в Донецкой и Луганской областях и обезвредили более 144,5 тыс. минно-взрывных устройств. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Саперы за время АТО обезвредили более 144 тыс. взрывных устройств

"Всего с начала антитеррористической операции, инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили более 144,5 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 2797 га территории в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.

По его словам, за последние 4 дня военные саперы очистили от мин более 2,5 га местности, обезвредив при этом 533 взрывоопасных предмета.

Как сообщал УНН, в прошлом году в медучреждениях Вооруженных сил Украины прошли лечение почти 103 тысяч военных.

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