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САП: завершено розслідування у справі щодо підкупу голови Фонду держмайна

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Досудове розслідування у справі стосовно осіб, які намагались надати неправомірну вигоду у розмірі 5 млн доларів голові Фонду державного майна України, завершено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно осіб, які намагались надати неправомірну вигоду у розмірі 5 млн доларів США голові Фонду державного майна України", - вказали у САП.

Також детективами НАБУ відкрито матеріали справи підозрюваним та їх захисникам.

"Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде передано до Антикорупційного суду для розгляду по суті“,- зазначається в повідомленні.

Як нагадує САП, слідством встановлено, що восени 2019 року троє осіб запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ “Одеський припортовий завод”, 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством. Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів.

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Валерію Троцю, який є одном із підозрюваних у справі підкупу голови ФДМУ.

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