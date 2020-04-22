САП: завершено расследование по делу о подкупе главы Фонда госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Досудебное расследование по делу в отношении лиц, которые пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов председателю Фонда государственного имущества Украины, завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении лиц, которые пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины", - указали в САП.
Также детективами НАБУ открыто материалы дела подозреваемым и их защитникам.
"После ознакомления с материалами обвинительный акт будет передан в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Как напоминает САП, следствием установлено, что осенью 2019 года три человека предложили председателю ФГИУ 5 млн долларов США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанному предприятию. Они были задержаны сразу после предоставления первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов.
Напомним, Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения Валерию Троцю, который является одном из подозреваемых по делу подкупа председателя ФГИУ.