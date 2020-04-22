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САП: завершено расследование по делу о подкупе главы Фонда госимущества

САП: завершено расследование по делу о подкупе главы Фонда госимущества

Киев  •  УНН

 • 11302 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Досудебное расследование по делу в отношении лиц, которые пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов председателю Фонда государственного имущества Украины, завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении лиц, которые пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины", - указали в САП.

Также детективами НАБУ открыто материалы дела подозреваемым и их защитникам.

"После ознакомления с материалами обвинительный акт будет передан в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Как напоминает САП, следствием установлено, что осенью 2019 года три человека предложили председателю ФГИУ 5 млн долларов США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанному предприятию. Они были задержаны сразу после предоставления первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения Валерию Троцю, который является одном из подозреваемых по делу подкупа председателя ФГИУ.

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