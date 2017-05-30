САП у першій декаді червня планує завершити розслідування справи Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує в першій декаді червня завершити розслідування справи щодо тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова. Про це журналістам повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“Ми очікуємо завершення розслідування (щодо Р.Насірова — ред.) у першій декаді червня”, — сказав Н.Холодницький.
Він зазначив, що є обставини, які затягують цей процес.
“Підозрюваному Насірову була проведена хірургічна операція, це реально і ми змушені зараз призначити, і вже проводиться судово-медична експертиза для встановлення, чи здатен він взагалі далі брати участь (у судових засіданнях — ред.) у якості підозрюваного”, — сказав Н.Холодницький.
Він уточнив, що в першій декаді червня САП планує відкрити Р.Насірову та його захисту матеріали розслідування.
“Наскільки я знаю, Р.Насіров був у НАБУ і САП у п’ятницю, де повідомив усно, правда, що він залишив клопотання детективам НАБУ, старшому детективу групи, про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування”, — уточнив Н.Холодницький.
За його словами, строки розгляду клопотання про лікування у США спливають завтра.
Нагадаємо, суд продовжив строк дії зобов'язань, покладених на Р.Насірова.
Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід - застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.