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САП в первой декаде июня планирует завершить расследование дела Р.Насирова

Киев • УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в первой декаде июня завершить расследование дела в отношении временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. Об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

САП в первой декаде июня планирует завершить расследование дела Р.Насирова

"Мы ожидаем завершения расследования (по Р.Насирову - ред.) в первой декаде июня", - сказал Н.Холодницкий.

Он отметил, что есть обстоятельства, которые затягивают этот процесс.

"Подозреваемому Насирову была проведена хирургическая операция, это реально, и мы вынуждены сейчас назначить, и уже проводится судебно-медицинская экспертиза для установления, может ли он вообще дальше принимать участие (в судебных заседаниях - ред.) в качестве подозреваемого", - сказал Н.Холодницкий.

Он уточнил, что в первой декаде июня САП планирует открыть Р.Насирову и его защиты материалы расследования.

"Насколько я знаю, Р.Насиров был в НАБУ и САП в пятницу, где сообщил устно, правда, что он оставил ходатайство детективам НАБУ, старшему детективу группы, о предоставлении разрешения на выезд за границу для лечения", - уточнил Н.Холодницкий.

По его словам, сроки рассмотрения ходатайства о лечении в США истекают завтра.

Напомним, суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Р.Насирова.

Как сообщал прокурор САП Р.Симкив, избранная Р.Насирову мера пресечения - залог - будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.

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