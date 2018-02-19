САП проситиме суд арештувати майно Труханова – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України проситиме суд арештувати майно міського голови Одеси Геннадія Труханова, а також відсторонити його від займаної посади. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України Ігор Луценко, передає УНН.
“За інформацією моїх джерел в САП, в суд було скеровано два клопотання — про відсторонення Труханова від посади на період слідства і про арешт майна. Поки час і місце розгляду клопотань не відомі”, — йдеться в повідомлені.
Водночас, адвокат мера Одеси Олександр Лисак повідомив, що САП подала клопотання до суду стосовно відсторонення його клієнта від займаної посади, але про клопотання стосовно арешту майна йому поки що нічого не відомо.
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання до Солом’янського районного суду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.