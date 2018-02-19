САП будет просить суд арестовать имущество Труханова - нардеп

"По информации моих источников в САП, в суд было направлено два ходатайства - об отстранении Труханова от должности на период следствия и об аресте имущества. Пока о времени и месте рассмотрения ходатайств не известно", - говорится в сообщении.

В то же время, адвокат мэра Одессы Александр Лысак сообщил, что САП подала ходатайство в суд о отстранения его клиента от занимаемой должности, но о ходатайстве относительно ареста имущества ему пока ничего не известно.

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.