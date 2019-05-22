САП порушила справу щодо Порошенка та його оточення

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Спеціальна антикорупційна прокуратура внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо правомірності дій колишнього Президента України Петра Порошенка, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва. Про це йдеться в повідомленні САП у Facebook, передає УНН.

"Щодо правомірності дій колишнього Президента України, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%, прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провадження були відкриті після зустрічі керівника відомства Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

Вказані дії САП пов’язані зі злочинною діяльністю службових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, злочинною діяльністю службових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля, за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ.

А також за фактом незаконної передачі майна ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" на користь ПАТ "Укргідроенерго" на суму 1 089 821 303,03 грн., придбання протягом 2010-2015 років товарів робіт і послуг у ТОВ "Консорціум", НВО "Укргідроенергобуд", ТОВ "ШДСУ", ТОВ "Грін Лайт", ТОВ "Будмонтажсервіс 1", ТОВ "Укренерджі" та ТОВ "Кабельтехпостач" за завищеними цінами, за фактом проведення оплати на користь приватних суб’єктів господарювання за роботи, які фактично не виконувались та щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот".

Раніше в АП заявили, що судові справи проти високо посадовців попередньої влади не стануть пріоритетом діяльності команди нового Президента України.

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