САП открыло дело в отношении Порошенко и его окружения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Специальная антикоррупционная прокуратура внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований относительно правомерности действий бывшего Президента Украины Петра Порошенко, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.
"О правомерности действий бывшего Президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%, принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производства были открыты после встречи руководителя ведомства Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "энергосети" Дмитрия Крючкова.
Указанные действия САП связаны с преступной деятельностью должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, преступной деятельностью должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля, по факту завладения должностными лицами ЗАО.
А также по факту незаконной передачи имущества ЧАО "Нижнеднестровском ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" на сумму 1 089 821 303,03 грн., приобретение в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1", ООО "Укренерджи" и ООО "Кабельтехпостач" по завышенным ценам, по факту проведения оплаты в пользу частных субъектов хозяйствования за работы, которые фактически не выполнялись и касательно злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".
Ранее в АП заявили, что судебные дела против высокопоставленных чиновников предыдущей власти не станут приоритетом деятельности команды нового Президента Украины.