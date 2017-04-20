САП погодила повідомлення про підозру М.Мартиненку - Н.Холодницький (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України погодила повідомлення про підозру колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) після виконання вказівок прокурора — процесуального керівника погоджено повідомлення про підозру колишньому народному депутату України Мартиненку М.В”, — написав він.
За його словами, правова кваліфікація дій — ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.
“Вручення повідомлення про підозру доручено здійснити детективам НАБУ”, — уточнив він.
Н.Холодницький поінформував, що на даний час М.Мартиненка затримано в порядку ст.208 КПК України та доставлено до Національного антикорупційного бюро України для проведення процесуальних та слідчих дій.
Н.Холодницький також додав, що досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (далі — ДП “СхідГЗК”), службових осіб “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH” (далі — компанія STEUERMANN), а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком М.В. було вчинено розтрату коштів ДП “СхідГЗК” в розмірі 17,28 млн дол. США шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП “СхідГЗК” через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.
У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії STEUERMANN із використанням офшорних компаній “WARGRAVE TRADING LLP” та “DALLAS FUEL SA” керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.
Нагадаємо, екс-нардепа М.Мартиненка затримали 20 квітня ввечері співробітники НАБУ.
Раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Бюро перевіряє низку осіб у “справі Мартиненка” щодо корупційних схем.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд дозволив не закривати справу щодо М.Мартиненка.
Також нагадаємо, Генеральна прокуратура України передала Національному антикорупційному бюро матеріали, яких бракувало для розслідування “справи Мартиненка”.
Як раніше повідомлялося, НАБУ викликало на допити М.Мартиненка як свідка в межах досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” уранового концентрату в австрійського товариства “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.