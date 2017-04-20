САП согласовала сообщение о подозрении Н.Мартыненко - Н.Холодницкий (дополнено)

“Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) после выполнения указаний прокурора — процессуального руководителя согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В.”, — написал он.

По его словам, правовая квалификация действий — ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

“Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ”, — уточнил он.

Н.Холодницкий проинформировал, что в настоящее время Н.Мартыненко задержан в порядке ст.208 УПК Украины и доставлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проведения процессуальных и следственных действий.

Н.Холодницкий также добавил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 преступной организацией в составе должностных лиц ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” (далее — ГП “ВостГОК”), должностных лиц “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH” (далее — компания STEUERMANN), а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. было совершено растрату средств ГП “ВостГОК” в размере 17280000 долл. путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

В дальнейшем указанные средства, перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний “WARGRAVE TRADING LLP” и “DALLAS FUEL SA” руководителями и участниками преступной организации обращено в свою пользу.

Напомним, экс-нардепа Н.Мартыненко задержали 20 апреля вечером сотрудники НАБУ.

Ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Бюро проверяет ряд лиц по “делу Мартыненко” о коррупционных схемах.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н.Мартыненко.

Также напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования “дела Мартыненко”.

Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” уранового концентрата в австрийского общества “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH“, а также по факту получения взяток при закупке ГП “НАЭК „Энергоатом“ оборудования у чешского акционерного общества” Škoda JS".