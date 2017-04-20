САП согласовала сообщение о подозрении Н.Мартыненко - Н.Холодницкий (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
“Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) после выполнения указаний прокурора — процессуального руководителя согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В.”, — написал он.
По его словам, правовая квалификация действий — ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.
“Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ”, — уточнил он.
Н.Холодницкий проинформировал, что в настоящее время Н.Мартыненко задержан в порядке ст.208 УПК Украины и доставлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проведения процессуальных и следственных действий.
Н.Холодницкий также добавил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 преступной организацией в составе должностных лиц ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” (далее — ГП “ВостГОК”), должностных лиц “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH” (далее — компания STEUERMANN), а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. было совершено растрату средств ГП “ВостГОК” в размере 17280000 долл. путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.
В дальнейшем указанные средства, перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний “WARGRAVE TRADING LLP” и “DALLAS FUEL SA” руководителями и участниками преступной организации обращено в свою пользу.
Напомним, экс-нардепа Н.Мартыненко задержали 20 апреля вечером сотрудники НАБУ.
Ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Бюро проверяет ряд лиц по “делу Мартыненко” о коррупционных схемах.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н.Мартыненко.
Также напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования “дела Мартыненко”.
Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” уранового концентрата в австрийского общества “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH“, а также по факту получения взяток при закупке ГП “НАЭК „Энергоатом“ оборудования у чешского акционерного общества” Škoda JS".