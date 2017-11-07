САП подала апеляцію на запобіжний захід фігурантам "справи рюкзаків"

"6 листопада 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів Солом’янського районного суду міста Києва від 1 листопада цього року у кримінальнальному провадженні в так званій “справі рюкзаків”, яким підозрюваним у справі обрано запобіжні заходи у виді особистих зовоб’язань", - сказано у повідомленні.

У САП вважають обрані запобіжні заходи занадто м’ягкими та такими, що не відповідають тяжкості кримінального правопорушення та ризикам встановленим під час досудового розслідування.

"Прокурори будуть наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для трьох підозрюваних", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст.191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").