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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56123 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123722 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105627 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108267 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106859 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 105068 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102455 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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САП подала апелляцию на меру пресечения фигурантам "дела рюкзаков"

САП подала апелляцию на меру пресечения фигурантам "дела рюкзаков"

Киев  •  УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщает САП в Facebook, передает УНН.

"6 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд города Киева апелляционные жалобы на постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в криминальнальном производстве в так называемом "деле рюкзаков", которым подозреваемым по делу избраны меры пресечения в виде личных обязательств", - говорится в сообщении.

В САП считают избранные меры пресечения слишком мягкими и такими, которые не соответствуют тяжести уголовного преступления и рискам установленным во время досудебного расследования.

"Прокуроры будут настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для трех подозреваемых", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст.191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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