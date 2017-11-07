САП подала апелляцию на меру пресечения фигурантам "дела рюкзаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщает САП в Facebook, передает УНН.
"6 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд города Киева апелляционные жалобы на постановления следственных судей Соломенского районного суда города Киева от 1 ноября этого года в криминальнальном производстве в так называемом "деле рюкзаков", которым подозреваемым по делу избраны меры пресечения в виде личных обязательств", - говорится в сообщении.
В САП считают избранные меры пресечения слишком мягкими и такими, которые не соответствуют тяжести уголовного преступления и рискам установленным во время досудебного расследования.
"Прокуроры будут настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для трех подозреваемых", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст.191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").