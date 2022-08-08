САП подала апеляцію на рішення суду відпустити екснардепа Мартиненка під заставу

Цитата

«8 серпня 2022 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на запобіжний захід, який було обрано народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зважаючи на тяжкість злочину, прокурор в апеляційній скарзі просить суд застосувати до вказаного підозрюваного більш суворий запобіжний захід, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення понад 70 млн гривень застави.

Доповнення

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екснардепу, колишньому голові Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Миколі Мартиненку у вигляді застави у близько 5 млн грн.



Екснардепу та члена партії "Народний фронт" Миколі Мартиненку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Нагадаємо

Мартиненко є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і "Енергоатом". Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол.