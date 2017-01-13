САП оскаржить рішення столичного суду щодо фірм М.Злочевського - В.Кривенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва про залишення без розгляду позовів САП про визнання недійсними спецдозволів на видобуток природного газу ПрАТ "Техноресурс" та ТОВ "Парі", які за підозрою САП мають стосунок до міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського. Про це повідомив УНН у ексклюзивному коментарі заступник керівника САП Володимир Кривенко.
"Ми це рішення оскаржуємо. Ще 10 січня ми подали апеляцію", - сказав В.Кривенко.
За його словами, апеляційна скарга САП до розгляду ще не призначена.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Кисєва своїми рішеннями від 28 грудня 2016 року, які опубліковані у Єдиному реєстрі судових рішень, залишив без розгляду позови САП про визнання недійсними спецдозволів на видобуток природного газу ПрАТ "Техноресурс" та ТОВ "Парі" через те, що САП порушив строки звернення до адміністративного суду, визначені законодавством.
Раніше ГПУ закрила справу проти компанії М.Злочевського.