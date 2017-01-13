САП обжалует решение столичного суда по фирмам Н.Злочевского - В.Кривенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Окружного административного суда Киева об оставлении без рассмотрения исков САП о признании недействительными спецразрешений на добычу природного газа ЧАО "Техноресурс" и ООО "Пари", которые по подозрению САП имеют отношение к министру экологии времен Виктора Януковича Николаю Злочевскому. Об этом сообщил УНН в эксклюзивном комментарии заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
"Мы это решение обжалуем. Еще 10 января мы подали апелляцию", - сказал В.Кривенко.
По его словам, апелляционная жалоба САП к рассмотрению еще не назначена.
Напомним, Окружной админсуд Киева своими решениями от 28 декабря 2016 года, опубликованными в Едином реестре судебных решений, оставил без рассмотрения иски САП о признании недействительными спецразрешений на добычу природного газа ЧАО "Техноресурс" и ООО "Пари", потому что САП нарушила сроки обращения в административный суд, определенные законодательством.
Ранее ГПУ закрыла дело против компании Н.Злочевского.