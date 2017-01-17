САП оскаржила відмову суду визнати недійсними незаконні спецдозволи на видобуток газу

“10 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила апеляційні скарги до Київського апеляційного адміністративного суду на 5 ухвал Окружного адміністративного суду міста Києва стосовно відмов в розгляді справ про визнання недійсними 5-ти спецдозволів на видобуток природного газу. САП просить скасувати незаконні ухвали суду першої інстанції”, — повідомили у Антикорупційній прокуратурі.

У САП зазначили, що згідно з матеріалами розслідування на початку 2011 року ПАТ “Техноресурс”, ТОВ “Парі” та ТОВ “Надрагаз” отримали від Міністерства охорони навколишнього природного середовища спецдозволи на видобування газу на Володимирському (Сумська область), Нікловицькому (Львівська область), Гуцулівському та Пилипівському (Івано-Франківська область) та Шереметівському (Чернівецька область) родовищах.

При цьому, уточнили у відомстві, урядовий порядок видачі спецдозволів вимагає обов’язково погоджувати видачу документів із обласними Сумською, Львівською, Чернівецькою та Івано-Франківською радами. Але його не було. Тому в серпні 2016 року САП звернулась з позовом до суду з вимогою визнати ці спецдозволи недійсними.

Однак, додали у САП, 27 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання недійсними 5-ти спецдозволів на видобуток природного газу ПАТ “Техноресурс”, ТОВ “Парі” та ТОВ “Надрагаз”.

Суд вирішив, що САП пропустила піврічний термін для подачі адмінпозовів і відмовив у розгляді. Але підставою пред’явлення даних позовів саме антикорупційною прокуратурою є не факт виявленого порушення, а невжиття уповноваженим державним органом (Державна служба геології та надр України) жодних заходів на відстоювання інтересів держави. Окружний суд взагалі не надав правової оцінки цьому факту. Також нагадуємо, що новели законодавства від 2015 року позбавляють прокуратуру права звертатись до суду при виявленні самого лише факту виявленого порушення.