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САП обжаловала отказ суда признать недействительными незаконные спецразрешения на добычу газа

САП обжаловала отказ суда признать недействительными незаконные спецразрешения на добычу газа

Киев • УНН

 • 7373 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда Киева, который отказался признать недействительными 5 спецразрешений на добычу природного газа. Об этом сообщили УНН в САП.

"10 января Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила апелляционные жалобы в Киевский апелляционный административный суд на 5 постановлений Окружного административного суда города Киева относительно отказов в рассмотрении дел о признании недействительными 5-ти спецразрешений на добычу природного газа. САП просит отменить незаконные решения суда первой инстанции", - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

В САП отметили, что согласно материалам расследования в начале 2011 года ПАО "Техноресурс", ООО "Пари" и ООО "Надрагаз" получили от Министерства охраны окружающей природной среды спецразрешения на добычу газа на Владимирском (Сумская область), Никловицком (Львовская область), Гуцуловском, Филипповском (Ивано-Франковская область) и Шереметьевском (Черновицкая область) месторождениях.

При этом, уточнили в ведомстве, правительственный порядок выдачи спецразрешений требует обязательно согласовывать выдачу документов с областными Сумским, Львовским, Черновицким и Ивано-Франковским советами. Но его не было. Поэтому в августе 2016 года САП обратилась с иском в суд с требованием признать эти спецразрешения недействительными.

Однако, добавили в САП, 27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иски Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании недействительными 5-ти спецразрешений на добычу природного газа ПАО "Техноресурс", ООО "Пари" и ООО "Надрагаз".

Суд решил, что САП пропустила полугодовой срок для подачи админиска и отказал в рассмотрении. Но основанием предъявления данных исков именно антикоррупционной прокуратурой является не факт выявленного нарушения, а непринятие уполномоченным государственным органом (Государственная служба геологии и недр Украины) никаких мер на отстаивание интересов государства. Окружной суд вообще не предоставил правовой оценки этому факту. Также напоминаем, что нормы законодательства от 2015 года лишают прокуратуру права обращаться в суд при выявлении одного лишь факта выявленного нарушения.

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