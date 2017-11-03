САП найближчим часом завершить розслідування справи Полякова і Розенблата

"Підготовлено остаточні підозри, вони з ними ознайомлені. Зараз починаємо завершувати слідство, я думаю що… найближчим часом буде оголошено про завершення досудового розслідування і матеріали будуть відкриті для ознайомлення (Полякову і Розенблату – ред.)", - сказав Н.Холодницький.

Як повідомляв УНН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.