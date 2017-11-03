САП в ближайшее время завершит расследование дела Полякова и Розенблата

"Подготовлены окончательные подозрения, они с ними ознакомлены. Сейчас начинаем завершать следствие, я думаю, что ... в ближайшее время будет объявлено о завершении досудебного расследования и материалы будут открыты для ознакомления (Полякову и Розенблату - ред.)", - сказал Н.Холодницкий.

Как сообщал УНН, 19 июня детективы НАБУ за процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды, содействию иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.