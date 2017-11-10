Наступного тижня Розенблату та Полякову нададуть для ознайомлення матеріали у "бурштиновій справі"

"Вона (справа - ред.) знаходиться на фінальній стадії. Плануємо на наступному тижні відкрити матеріали кримінального провадження сторонам – як і Полякову, так і Розенблату… Там невелика кількість матеріалів, і, я думаю, за 2-3 тижні зможуть ознайомитися. І маємо намір, щоб в кінці року вже почалися слухання по цьому провадженню", - сказав В.Кривенко.

Як повідомляв УНН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.