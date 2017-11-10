На следующей неделе Розенблату и Полякову предоставят для ознакомления материалы по "янтарному делу"

"Оно (дело - ред.) находится на финальной стадии. Планируем на следующей неделе открыть материалы уголовного производства сторонам - как Полякову, так и Розенблату ... Там небольшое количество материалов, и, я думаю, за 2-3 недели смогут ознакомиться. И мы намерены, чтобы в конце года уже начались слушания по этому производству", - сказал В.Кривенко.

Как сообщал УНН, 19 июня детективы НАБУ по процессуальному руководству САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды, содействию иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.