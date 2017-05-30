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САП направила до суду обвинувальний акт щодо 8 фігурнатів "у справі Онищенка" (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня.УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 8 учасників злочинної організації народного депутата Олександра Оніщенка у "газовій справі". Про це журналістам повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

САП направила до суду обвинувальний акт щодо 8 фігурнатів "у справі Онищенка" (доповнено)

"Після 4-х місячного періоду ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження по так званій "газовій справі" Онищенка прокурором, власне, був затверджений обвинувальний акт, складений детективами НАБУ і сьогодні зранку цей акт відносно 8-ми осіб був направлений до суду",- сказав Н.Холодницький.

За його словами, обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч 4 ст.28, ч 5 ст 191, ч.4 ст 28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст 205, ч.4 ст 28, ч.2 ст 364-1, ч.2 ст 366, ч. 1 ст 388 ККУ.

"Тобто участь у злочинній організації, створеній Онищенком Олександром з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів , участь у цих злочинах, вчинених такою організацією – це заволодіння майном ПАТ "Укргазвидобування" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, легалізація і відмивання доходів, організація зловживанням повноважень, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, організація службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки і відчуження заставленого майна", - пояснив Н.Холодницький.

За його словами слідством встановлено, що один із один із учасників є співорганізатором з О.Онищенком вказаних злочинів.

"Обвинувачені наступні – це Постний Валерій, він іде як співорганізатор злочинної організації, Сомов Олександр – це колишній перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування", Шленчак Вадим - колишній заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування", Ченцова Олена – начальник одного з управлінь ПАТ "Укргазвидобування", Смаглюк Юрій – керівник одного з підконтрольних учасникам підприємств, яке перепродувало газ і при цьому виводило різницю між сумою купівлі-продажу на рахунки підставних підприємств", - сказав Н.Холодницький.

Серед обвинувачених, за його словами, також Дмитро Кравченко, Мар'яна Гречнюк і Олександр Сергієнко.

Н.Холодницький нагадав, що В.Постний та Д.Кравченко на даний час знаходяться під вартою у СІЗО, Шленчак і Сергієнко під заставою у 10,3 млн грн, решта обвинувачених під домашнім арештом.

Ще 9 осіб, за його даними, перебувають у розшуку, включно з О.Онищенко.

"Щодо них ми будемо планувати заочне засудження",- уточнив він.

Нагадаємо, САП вручила 8 обвинувальних актів у "газовій справі" О.Онищенка.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.

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