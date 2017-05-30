САП направила в суд обвинительный акт по 8 фигурнатам "в деле Онищенко" (дополнено)

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40193 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 97988 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 112042 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124843 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144930 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159674 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123097 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138787 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189773 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291123 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4м/с
77%
Популярные новости

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 14345 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13514 просмотра

“Спустил штаны перед рублем”: Тотти все-таки прибыл в москву и нарвался на критику

7 апреля, 16:50 • 11674 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12317 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13128 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187655 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244125 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445728 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398788 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483801 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27650 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27387 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42142 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64470 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70864 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

САП направила в суд обвинительный акт по 8 фигурнатам "в деле Онищенко" (дополнено)

Киев • УНН

 • 11937 просмотра

КИЕВ. 30 травня.УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по 8 участникам преступной организации народного депутата Александра Онищенко по "газовому делу". Об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

САП направила в суд обвинительный акт по 8 фигурнатам "в деле Онищенко" (дополнено)

"После 4-х месячного периода ознакомления стороны защиты с материалами производства по так называемому  "газовому делу" Онищенко прокурором, собственно, был утвержден обвинительный акт, составленный детективами НАБУ и сегодня утром этот акт в отношении 8-ми человек был направлен в суд", - сказал Н.Холодницкий.

По его словам, обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч 4 ст.28, ч 5 ст 191, ч.4 ст 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст 205, ч.4 ст 28, ч.2 ст 364 1, ч.2 ст 366, ч. 1 ст 388 УК.

"То есть участие в преступной организации, созданной Онищенко Александром с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участие в этих преступлениях, совершенных такой организацией - это завладение имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, легализация и отмывание доходов, организация злоупотреблением полномочий, то есть умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использования вопреки интересам юридического лица частного права независимо от правовой формы служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия, организация служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия и отчуждения заложенного имущества", - пояснил Н.Холодницкий.

По его словам следствием установлено, что один из один из участников является соорганизатором с А.Онищенко указанных преступлений.

"Обвиняемые следующие - это Постный Валерий, он идет как соорганизатор преступной организации, Сомов Александр - это бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Шленчак Вадим - бывший заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Ченцова Елена - начальник одного из управлений ПАО "Укргаздобыча", Смаглюк Юрий - руководитель одного из подконтрольных участникам предприятий, которое перепродало газ и при этом выводило разницу между суммой покупки-продажи на счета подставных предприятий", - сказал Н.Холодницький.

Среди обвиняемых, по его словам, также Дмитрий Кравченко, Марьяна Гречнюк и Александр Сергиенко.

Н.Холодницький напомнил, что В.Постний и Д.Кравченко в настоящее время находятся под стражей в СИЗО, Шленчак и Сергиенко под залогом в 10,3 млн грн, остальные обвиняемых под домашним арестом.

Еще 9 человек, по его данным, находятся в розыске, включая А.Онищенко.

"О них мы будем планировать заочное осуждение", - уточнил он.

Напомним, САП вручила 8 обвинительных актов по "газовому делу" А.Онищенко.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.85
Bitcoin
$80,612.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,013.94
Ethereum
$1,591.23