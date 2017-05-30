САП направила в суд обвинительный акт по 8 фигурнатам "в деле Онищенко" (дополнено)

"После 4-х месячного периода ознакомления стороны защиты с материалами производства по так называемому "газовому делу" Онищенко прокурором, собственно, был утвержден обвинительный акт, составленный детективами НАБУ и сегодня утром этот акт в отношении 8-ми человек был направлен в суд", - сказал Н.Холодницкий.

По его словам, обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч 4 ст.28, ч 5 ст 191, ч.4 ст 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст 205, ч.4 ст 28, ч.2 ст 364 1, ч.2 ст 366, ч. 1 ст 388 УК.

"То есть участие в преступной организации, созданной Онищенко Александром с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участие в этих преступлениях, совершенных такой организацией - это завладение имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, легализация и отмывание доходов, организация злоупотреблением полномочий, то есть умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использования вопреки интересам юридического лица частного права независимо от правовой формы служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия, организация служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия и отчуждения заложенного имущества", - пояснил Н.Холодницкий.

По его словам следствием установлено, что один из один из участников является соорганизатором с А.Онищенко указанных преступлений.

"Обвиняемые следующие - это Постный Валерий, он идет как соорганизатор преступной организации, Сомов Александр - это бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Шленчак Вадим - бывший заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Ченцова Елена - начальник одного из управлений ПАО "Укргаздобыча", Смаглюк Юрий - руководитель одного из подконтрольных участникам предприятий, которое перепродало газ и при этом выводило разницу между суммой покупки-продажи на счета подставных предприятий", - сказал Н.Холодницький.

Среди обвиняемых, по его словам, также Дмитрий Кравченко, Марьяна Гречнюк и Александр Сергиенко.

Н.Холодницький напомнил, что В.Постний и Д.Кравченко в настоящее время находятся под стражей в СИЗО, Шленчак и Сергиенко под залогом в 10,3 млн грн, остальные обвиняемых под домашним арестом.

Еще 9 человек, по его данным, находятся в розыске, включая А.Онищенко.

"О них мы будем планировать заочное осуждение", - уточнил он.

Напомним, САП вручила 8 обвинительных актов по "газовому делу" А.Онищенко.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.