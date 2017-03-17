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САП: буде ініційовано перевірку законності походження коштів, внесених за Р.Насірова як застава

САП: буде ініційовано перевірку законності походження коштів, внесених за Р.Насірова як застава

Київ • УНН

 • 9806 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що буде ініційовано перевірку законності походження 100 млн гривень, внесені як застава за відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це в коментарі УНН повідомив прокурор САП Роман Симків.

"Буде надано доручення відповідним компетентним органам, може Держфінмоніторингу, щодо перевірки походження цих коштів", - сказав Р.Симків.

Він не підтвердив і не спростував, чи допитуватимуть Р.Насірова сьогодні з приводу походження коштів на заставу. Р.Симків нагадав, що це таємниця слідства.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що дружина внесла за Р.Насірова 100 млн грн застави.

Пізно ввечері 16 березня Р.Насіров вийшов із СІЗО. Йому одягнули електронний браслет.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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