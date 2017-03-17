САП: будет инициирована проверка законности происхождения средств, внесенных за Р.Насирова как залог

"Будет дано поручение соответствующим компетентным органам, может Госфинмониторингу, по проверке происхождения этих средств", - сказал Р.Сымкив.

Он не подтвердил и не опроверг, будут ли допрашивать Р.Насирова сегодня по поводу происхождения средств на залог. Р.Сымкив напомнил, что это тайна следствия.

Напомним, 16 марта стало известно, что жена внесла за Р.Насирова 100 млн грн залога.

Поздно вечером 16 марта Р.Насиров вышел из СИЗО. Ему надели электронный браслет.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.