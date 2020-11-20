Санжар про зірваний матч Ліги націй: вирішувати результат гри поза межами поля несправедливо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Головний тренер ФК “Карпати” Роман Санжар поділився думками щодо зірваного поєдинку 6-го туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України, передає УНН із посиланням на "Команда 1".
“Було б вкрай несправедливо для нашої збірної вирішити все за межами футбольного поля. УЄФА має поставитися з розумінням до ситуації, в якій опинилася збірна України”, — прокоментував він.
Тренер наголосив, що у всьому світі зараз ситуація пов’язана з коронавірусом, тому треба знайти гідний вихід, адже все одно передусім усе повинно вирішуватися на футбольному полі.
“Упевнений, про технічну поразку мова не повинна йти, як і про жеребкування, адже це звичайна лотерея”, — заявив Санжар.
Нагадаємо, діаспора українців у Швейцарії розповіла про вибіркову “принциповість” санітарного лікаря Люцерна, який заборонив українцям зіграти матч Ліги націй.
Також нагадаємо, що в Україні повторне тестування гравців української збірної на “ковід” показало усі негативні результати.