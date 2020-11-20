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Санжар о сорванном матче Лиги наций: решать исход игры за пределами поля несправедливо

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Главный тренер ФК "Карпаты" Роман Санжар поделился мыслями относительно сорванного поединка 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, передает УНН со ссылкой на "Команда 1".

"Было бы крайне несправедливо для нашей сборной решить все за пределами футбольного поля. УЕФА должен отнестись с пониманием к ситуации, в которой оказалась сборная Украины", - прокомментировал он.

Тренер отметил, что во всем мире сейчас ситуация связана с коронавирусом, поэтому надо найти достойный выход, ведь все равно прежде всего все должно решаться на футбольном поле.

"Уверен, о техническом поражении речь не должна идти, как и о жеребьевке, ведь это обычная лотерея", - заявил Санжар.

Напомним, диаспора украинцев в Швейцарии рассказала о выборочной "принципиальности" санитарного врача Люцерна, который запретил украинцам сыграть матч Лиги наций.

Также напомним, что в Украине повторное тестирование игроков украинской сборной на "ковид" показало все отрицательные результаты.

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