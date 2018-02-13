Саночниця Гайзенбергер стала трикратною чемпіонкою Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Німецька спортсменка Наталі Гайзенбергер тріумфувала на олімпійському турніру з санного спорту, який проходить у Пхьончхані (Південна Корея), повідомляє УНН.
За підсумками чотирьох заїздів німкеня продемонструвала час 3:05,232 хвилини. Другу сходинку зайняла її співвітчизниця Даяна Айтбергер (3:05,599). Замкнула трійку володарок медалей канадка Алекс Гоу (3:05,644).
На четвертій позиції опинилася ще одна представниця Німеччини, олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 Тетяна Хюфнер.
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Зауважимо, що 7-микратна чемпіонка світу Гайзенбергер виграла третю золоту олімпійську нагороду після перемоги в одиночному розряді і естафеті Сочі-2014. Також на її рахунку "бронза" Олімпіади-2010 у Ванкувері.