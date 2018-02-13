Саночниця Гайзенбергер стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр

По итогам четырех заездов немка показала время 3:05,232 минуты. Второе место заняла ее соотечественница Дайана Айтбергер (3:05,599). Замкнула тройку обладательниц медалей канадка Алекс Гоу (3:05,644).

На четвертой позиции оказалась еще одна представительница Германии, олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Татьяна Хюфнер.

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Заметим, что 7-микратна чемпионка мира Гайзенбергер выиграла третью золотую олимпийскую награду после победы в одиночном разряде и эстафете Сочи-2014. Также на ее счету "бронза" Олимпиады-2010 в Ванкувере.