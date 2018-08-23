Санкції трохи вправляють мозок Москві - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міжнародні санкції трохи вправляють мозок російському агресору. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях з нагоди Дня Державного прапора у Дніпрі, передає УНН.
"Нам з вами спільно, дорогі українці, будувати сильну армію, здатну тримати оборону супроти набагато чисельніших збройних сил Росії. При чому, не лише на Донбасі, а на величезному периметрі кордону з Росією. І друге, заручитися міжнародною підтримкою і забезпечити санкційний режим, який трохи вправляє мозок агресору і стримує його", - наголосив Президент.
Порошенко зазначив, що просить українських партнерів у світі єдності і солідарності з Україною.
"Цей шлях виявився з одного боку результативним та ефективним. З іншого, і це правда, - довгим і виснажливим", - зауважив Глава держави.
Нагадаємо, Порошенко вибачився за обіцянку, що АТО триватиме години.