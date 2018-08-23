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Санкции немного вправляют мозги Москве - Порошенко

Киев • УНН

 • 11354 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Международные санкции немного вправляют мозг российскому агрессору. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня Государственного флага в Днепре, передает УНН.

Санкции немного вправляют мозги Москве - Порошенко

"Нам с вами совместно, дорогие украинцы, строить сильную армию, способную держать оборону против гораздо более многочисленных вооруженных сил России. Причем, не только на Донбассе, а на огромном периметре границы с Россией. И второе, заручиться международной поддержкой и обеспечить санкционный режим, который немного вправляет мозг агрессору и сдерживает его", - подчеркнул Президент.

Порошенко отметил, что просит у украинских партнеров в мире единства и солидарности с Украиной.

"Этот путь оказался с одной стороны результативным и эффективным. С другой стороны, и это правда, - долгим и утомительным", - отметил Глава государства.

Напомним, Порошенко извинился за обещание, что АТО продлится часы.

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